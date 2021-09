Les partis pris : le plan sécurité d'Emmanuel Macron, Evergrande au bord de la faillite, le Qatar au centre du jeu, et un mamouth pour Jurassic Park

L'un des plus grands promoteurs immobiliers chinois, Evergrande, est en grande difficulté. Sa dette s'élèverait à 260 milliards d'euros, alors qu'il devrait construire 1,4 million de logements. Selon François Lenglet, "compte tenu de l'interconnexion d'Evergrande avec le système bancaire, avec l'ensemble de ses sous-traitants et des entreprises avec lesquelles il travaille, une faillite pourrait avoir un effet domino".

Depuis le 15 août 2021, et la prise de Kaboul par les talibans, le Qatar est incontournable. Sans lui, il aurait été impossible de sortir autant d'Occidentaux, de binationaux et d'Afghans en danger. Et ces derniers jours, on a assisté à un défilé de ministres des Affaires étrangères occidentaux à Doha. Le pays de 2,8 millions d'habitants est devenu "quasiment le centre de tout plein de monde, sportif, culturel, politique, diplomatique", réagit Abnousse Shalmani.