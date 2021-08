Les partis pris : le retour du terrorisme à Kaboul, Ciotti change la donne à droite et c'est l'heure de vérité !

Un attentat à l’explosif a eu lieu ce jeudi à l’aéroport de Kaboul où se pressent des dizaines de milliers de civils qui tentent de quitter le pays. Il y aurait plus d’une dizaine de morts. Cette explosion meurtrière ajoute encore un peu plus de stress et de chaos à ce quotidien déjà très très lourd et plein d’anxiété pour les habitants. Christian Makarian parle du retour du terrorisme dans la capitale afghane.