Les partis pris : le voile, EDF et Mario Draghi

Pascal Perri s'est intéressé ce jeudi soir à l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence il y a quelques années. Pour l'économiste, ce n'est pas une vraie concurrence dans la mesure où la production d'électricité nucléaire reste un monopole. C'est une partie importante du coût de production, et de la facture payée par les consommateurs. Si on veut brancher du renouvelable sur le réseau, il faudra mettre quelques dizaines de milliards d'euros pour l'adapter. Voilà pourquoi les prix ne baisseront pas. Même si elle est indispensable, la concurrence est insuffisante. Il y a toujours des blocages, parce qu'en France, EDF est l'entreprise de l'État. On est en plein conflit d'intérêt.

Puis, la journaliste Abnousse Shalmani est revenue sur l'actualité politique en Italie. Le chef de l’Etat italien, Sergio Mattarella, a chargé l’ancien président de la Banque centrale européenne (BCE) Mario Draghi de former un gouvernement sur fond de crise sanitaire. Entre 1991 et 2001, il était directeur général du Trésor. C'est-à-dire qu'il a survécu à neuf gouvernements italiens de droite et de gauche, sans être haï par la terre entière. C'est un record. Si on regarde ce qu'il a fait au niveau européen, il réussira peut-être à mettre d'accord les uns et les autres pour une majorité.