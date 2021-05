Les partis pris : Macron connaît "sa" France, c'est parti pour les reculs, et la paix lointaine au Proche-Orient

Dans un entretien à la revue "Zadig", le chef de l'État s'épanche sur la crise sanitaire vécue par tous depuis un an et demi et comparable, selon lui, à la période du Moyen-Âge. À un an de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron se dit "très confiant" pour l'avenir. Pour Jean-Michel Apathie, le président de la République connaît "sa" France.