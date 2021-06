Les partis pris : Macron, équilibre instable, batteries, la France rechargée et Hancock, le baiser qui tue

Le deuxième tour des élections régionales et départementales s'est achevé dimanche. La participation a battu un nouveau record, par sa faiblesse. Jamais un second tour d'une élection nationale, dans toute l'histoire de la Ve République, n'avait rassemblé qu'un peu plus d'un tiers du corps électoral. Si la droite et la gauche se maintiennent, le RN et LREM subissent de lourdes défaites. Pour Jean-Michel Apathie, Emmanuel Macron est en équilibre instable en tant que président.