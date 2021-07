Les partis pris : Macron lance sa campagne, pas de vaccin, pas de travail et la victoire des talibans

Obligation de se faire vacciner pour tous les soignants sous peine de sanction, pass sanitaire obligatoire dans les bars, les restaurants et les cinémas notamment, tests PCR payant à l'automne... le chef de l'État a annoncé lundi plusieurs mesures fortes destinées à endiguer une quatrième vague de plus en plus inéluctable. Pour Arlette Chabot, on retiendra aussi de cette intervention qu'Emmanuel Macron est entré en campagne.