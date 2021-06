Les partis pris : Macron s'y voit déjà, la planche à billets va freiner, et J.O de Tokyo, risque de fiasco

La Bourse française est en train de battre des records vieux de dix, quinze ans. Les prix des logements sont en train de repartir très fort à la hausse, et la dette publique est en train de gonfler. Pour François Lenglet, tout cela a une cause commune. Selon lui, la planche à billets va bientôt freiner.

Les JO de Tokyo toujours plus contestés. Selon un nouveau sondage, plus de 80% des Japonais sont opposés à leur organisation cet été, et ce à moins de dix semaines de l’événement. Ils ont déjà été reportés l’an dernier à cause de la pandémie. Selon Abnousse Shalmani, il y a un risque de fiasco pour les J.O de Tokyo . Il serait plus intelligent de les annuler.