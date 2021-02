Les partis pris : Marine Le Pen, l'impôt Covid, et cette polémique au Qatar

Lors de leur débat télévisé jeudi soir, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a accusé à plusieurs reprises la présidente du RN et candidate à l'Elysée de "molle", contre l'islamisme notamment. L'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, lui, a déclaré que Marine Le Pen était une ennemie de la République. Comme on ne sait plus qualifier le leader du RN, notamment au pouvoir, est-ce qu'elle est molle ou est-ce qu'elle est une ennemie de la République, on dit un peu n'importe quoi juge Jean-Michel Apathie.