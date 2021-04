Les partis pris : Marine Le Pen, le putsch, Tesla est morte, Elon Musk a gagné, et Bojo, ce "Culbuto"

Une vingtaine de généraux, une centaine de hauts-gradés et plus d'un millier d'autres militaires ont signé un appel pour un retour de l'honneur et du devoir au sein de la classe politique. Ils dénoncent le "délitement" qui frappe la patrie. La gauche y voit un appel à l'insurrection. Marine Le Pen, elle, les a appelés à se joindre à elle pour "prendre part à la bataille qui s’ouvre, qui est avant tout la bataille de la France". Pour Jean-Michel Apathie, tout ça sent le "putsch".