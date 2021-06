Les partis pris : Mila, il faut condamner, multinationales, à la caisse, et les drones prennent le pouvoir

Dix hommes et trois femmes âgés de 18 à 30 ans ont comparu ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Paris pour harcèlement en ligne et menaces de mort à l'encontre de la jeune Mila, qui avait tenu des propos polémiques sur l'islam. Une audience de renvoi est prévue le 21 juin prochain. Pour Jean-Michel Apathie, il faut les condamner.

Après cinq ans de blocage, les institutions européennes sont parvenues à un accord final sur le reporting fiscal pays par pays des multinationales. L'Europe veut en faire le fer de lance de la lutte contre l'évasion et l'optimisation. À partir de 2023, il imposera aux entreprises implantées dans l'UE et affichant plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires de rendre publique une batterie de données fiscales et comptables en les ventilant dans chacun des 27 États membres où elle exerce. Pour Pascal Perri, les multinationales passent à la caisse.