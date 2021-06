Les partis pris : on change une équipe qui perd, Allemagne, tournant de la rigueur et "un shérif à New York !"

Tous les soirs, Jean-Michel Apathie, François Lenglet et Abnousse Shalmani donnent leurs points de vue sur un sujet d'actualité dans 24H Pujadas sur LCI. Au programme : les régionales, Allemagne, tournant de la rigueur et "un shérif à New York !"

Après sa contre-performance dans le Pas-de-Calais, Éric Dupond-Moretti est désormais perçu dans son camp comme le ministre qui enregistre le plus mauvais score au sein du gouvernement. Emmanuel Macron pourrait être tenté d’insuffler une nouvelle dynamique après les scores décevants au premier tour des régionales et départementales. Selon Jean-Michel Apathie, on change une équipe qui perd.

Dans son programme électoral, le parti chrétien-démocrate allemand CDU a prévenu que l’emprunt européen mutuel est temporaire et ponctuel. Il n’est pas, et ne doit jamais être, une prémisse à une Union de la dette. Ce document, qui devrait servir de base à la formation d’un nouveau gouvernement, sonne comme un avertissement à la France et à sa réputation de pays indiscipliné. Pour François Lenglet, la droite allemande défie la France sur la rigueur budgétaire en Europe.

Un an après avoir été l'épicentre de la pandémie de coronavirus, New York va se prononcer ce mardi sur le candidat démocrate à la mairie. Mais le prochain maire de la ville ne sera élu que le 2 novembre prochain. L'actuel favori des sondages est le maire de Brooklyn, l'arrondissement le plus peuplé de New York. Eric Adams a passé 22 ans dans la police. Il recueillerait 24 % des intentions de vote. Abnousse Shalmani parle d'"un shérif à New York !"

