Les partis pris : PACA, un apéro pour 2022, oui à un 2ème plan de relance et la religion contre la santé

L'économie française aura-t-elle besoin d'un deuxième plan de relance? Si pour le gouvernement, la priorité reste de dépenser les 100 milliards déjà prévus, Emmanuel Macron a remis le sujet sur la table, alors que certains acteurs économiques et politiques appellent à en faire plus. Pour Pascal Perri, ce nouveau plan est contracyclique, c'est-à-dire que l'argent public lutte contre un cycle de dépression.

Ce devait être l'un des moments les plus festifs de l'année pour les Juifs orthodoxes d'Israël. Il a viré au drame. Au moins 45 morts ont péri dans la nuit de jeudi à vendredi dans une bousculade géante lors d'une fête religieuse au mont Méron dans le nord du pays. Partout dans le monde, tous les ultraorthodoxes refusent les limites. Depuis plus d'un an, la religion et souvent l'ennemi de la santé selon Abnousse Shalmani. Quand deux gouvernements gouvernent en même temps, c'est le chaos. Ce n'est pas possible, alors, il faut que le religieux se taise.