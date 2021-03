Les partis pris : repousser les élections, sortir du risque zéro et la paix en Afghanistan

La résurgence de la crise sanitaire remet en sursis les élections départementales et régionales prévues les 13 et 20 juin. Après un premier report, l'exécutif étudie la possibilité d'en modifier une nouvelle fois la date. Jean-Michel Apathie estime que le consensus risque cette fois-ci de ne pas exister. On peut repousser les élections départementales et régionales en faisant voter une loi. S'il fallait repousser les élections présidentielles, il faudrait changer la constitution. Ça c'est difficile.