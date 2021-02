Les partis pris : Sarkozy déjà vacciné, le virus salutaire de Renault, Air France et Danone, et Daech en Irak

Non seulement, Daech n'a pas disparu en Irak, mais il profite même du chaos économique et social du pays aujourd'hui pour continuer à semer la terreur. Ce n'est pas parce que l'État islamique n'a plus de territoire avec des frontières qu'il n'existe plus. Selon Anne Nivat, Daech est capable d'organiser un attentat lourd, du racket, du kidnapping, comme aux pires heures de l'Émirat. Pour elle, l'État islamique n'est jamais parti.