Les partis pris : Sarkozy perd tout, l'ère du "baby flop", et Trump, OPA sur l'avenir

Selon une enquête de l’Insee, la natalité en France est au plus bas depuis 1945. 740 000 bébés ont vu le jour en 2020, soit 13 000 de moins qu’en 2019. Le Covid-19 n’est pas le seul responsable de cette baisse. Pour François Lenglet, il y a deux causes possibles. Les couples se seraient inquiétés de l'avenir. La fécondité est comme un baromètre de la confiance en l'avenir. Quand on n'a pas confiance, on ne fait pas d'enfant. Et puis, si on regarde le chiffre de ces dernières années de plus près, le déclin démographique a commencé il y a déjà longtemps.