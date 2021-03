Les partis pris : tout se ligue contre Macron, la leçon étrangère sur la vaccination, et la fuite en avant d'Erdogan

Il y a aujourd'hui 12,6 doses administrées pour 100 Français. Au même moment aux États-Unis, on est à 37, soit trois plus. 44 au Royaume-Uni, c'est presque quatre fois plus. En Israël, on est à 113 doses pour 100 habitants. François Lenglet nous expose les leçons que l'on peut tirer de ces pays plus avancés que nous en matière de vaccination.