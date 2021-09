Les partis pris : une campagne sur l'insécurité, mais..., "le 1er du mois, t'as plus rien...", la résurrection SPD en Allemagne et Marvel, héros très "communautaires" !

Les dépenses "pré-engagées": loyers, remboursements d'emprunt, abonnements, assurances... sont passées entre 2001 et 2017 de 27% à 32% des dépenses totales des ménages en France. C'est ce qu'a révélé une étude publiée mardi par France Stratégie. Cette augmentation est une explication du "net décrochage entre pouvoir d'achat perçu et pouvoir d'achat mesuré", selon l'organisme. Selon François Lenglet, le 1er du mois, on n'a plus rien...