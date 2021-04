Les partis pris : Viry/Halimi, critiques injustes, Air France, un bonus hors sol, et climat, Biden prend la lumière

Après plus d'un mois de procès à huis clos, la cour d'assises des mineurs de Paris a condamné cinq des treize jeunes jugés en appel pour l'attaque de policiers à Viry-Châtillon en 2016. Trois d'entre eux ont été condamnés à 18 ans de prison, un à huit ans et le dernier à six. Ils encouraient la réclusion criminelle à perpétuité. Les huit autres accusés ont été acquittés. Puis, la Cour de cassation a confirmé mercredi 14 avril l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi, une sexagénaire juive tuée en 2017 à Paris, entérinant ainsi l'absence de procès pour le jeune homme, hospitalisé en psychiatrie depuis ce crime, qui a provoqué débat et émotion depuis quatre ans. Jean-Michel Apathie trouve inquiétante la nature des critiques portées contre la justice française.