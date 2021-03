Les partis pris : Xavier Bertrand candidat, la mine Goldman Sachs, et la grande alliance Chine/Russie

Xavier Bertrand a annoncé ce mercredi au Point sa participation aux prochaines élections présidentielles de 2022. L'ancien ministre du Travail et actuel président des Hauts-de-France, qui a quitté Les Républicains en 2017, ne compte pas participer à une potentielle primaire de la droite. L'élu espère toujours rassembler autour de son projet de "droite sociale et populaire". Il explique que "dans la situation actuelle de la France, j’estime que c’est (son) devoir". Pour Jean-Michel Apathie, c'est bien joué de sa part.

Pour la Russie et la Chine, l’union fait la force. Selon The South China Morning Post, les ministres des affaires étrangères chinois et russe ont convenu de "travailler ensemble" pour repousser les pressions auxquelles les soumettent les pays occidentaux. Ils dénoncent les sanctions "illégitimes" qui leur sont imposées par les États-Unis et leurs alliés. Il y a toujours eu conflit stratégique, conflit économique, pour Abnousse Shalmani, c'est nouveau que ça joue aussi sur l'idéologie diplomatique.