Les partis pris : Zemmour, une aide pour Le Pen, Bezos s'envoie en l'air et Trump, "show must go on"

Pour son premier discours depuis des mois, Donald Trump a tout donné ce dimanche en Caroline du Nord, mettant en garde les Américains pour leur "survie" face à la politique de Joe Biden, et flirtant encore avec une nouvelle candidature présidentielle en 2024, "une année qu’il attend avec impatience". Il a parlé du "plus grand crime du siècle" à ses yeux : le "vol" de sa réélection, a-t-il une fois de plus accusé, cinq mois après avoir quitté la Maison Blanche. Pour Abnousse Shalmani, "the show must go on".