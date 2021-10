Les petites villes rattrapées par la délinquance

Comme le reste du département, cette ville connaît depuis quelques mois une augmentation de la délinquance. Une hausse de 6% des vols au cours des six premiers mois par rapport à l'an dernier et une augmentation de 19% des violences aux personnes. Et dans ce département rural, un trafic de drogue a été démantelé dans un village de 900 habitants. Un homme discret qui se faisait appeler Le Colombien dirigeait le réseau. En tout, six kilos de cocaïne ont été saisis et 50 000 euros en liquide retrouvés chez lui. Une telle affaire reste exceptionnelle, mais dans le Tarn les infractions liées aux trafics de stupéfiants ont tout de même bondi de 89% au cours des six premiers mois.