Les plus de 55 ans désormais éligibles au vaccin Johnson & Johnson

Il fallait être chanceux pour recevoir le nouveau vaccin ce samedi. Laurent, 55 ans, est bien tombé. C'est même lui qui choisit son sérum, le Johnson & Johnson. Il s'agit d'un vaccin du même type que l'AstraZeneca. Tous les plus de 55 ans y sont éligibles depuis ce matin. Frédéric, lui aussi, s'est fait vacciner avec le Johnson & Johnson. "Je suis très content d'être vacciné. Je pense que c'est important pour tous et pour que la vie puisse redémarrer", confie-t-il.

Laurent et Frédéric font ainsi partie des tous premiers à recevoir le nouveau vaccin. Et pour le moment, ceux-ci sont rares car pour cette semaine, il y a très peu de doses. "Aujourd'hui, pour la pharmacie, on a juste un flacon. On a la possibilité de ne vacciner que cinq personnes. Pour l'instant, on n'a pas encore de visibilité sur quand les prochaines doses arriveront pour les pharmacies", explique Laurent Meyssonnier, pharmacien.