Les pompiers des Bouches-du-Rhône suspendent leur vaccination à l'AstraZeneca après des effets indésirables

Le patron des pompiers des Bouches-du-Rhônes a décidé de suspendre, depuis ce week-end via une note interne, l'administration du vaccin AstraZeneca à son personnel. Une décision qui fait suite à l'hospitalisation vendredi d'un soldat du feu de 34 ans. Celui-ci avait reçu une première injection de ce vaccin mercredi dernier et 48 heures après, il a été victime d'arythmie cardiaque et de difficultés respiratoires qui ont nécessité son admission à l'hôpital. Son état est stable, mais la décision se veut plus être préventive.

Jusqu'ici, une soixantaine de sapeurs-pompiers du département avaient déjà été vaccinés à l'AstraZeneca. Et si une vingtaine devaient l'être aussi cette semaine, cela ne sera pas le cas, car la suspension sera valable tant qu'on n'en sait pas plus sur les causes des effets secondaires susmentionnés. En attendant, les pompiers, eux, sont toujours vaccinés par le vaccin Pfizer. C'est d'ailleurs celui-ci qui est administré dans le grand centre de vaccination des sapeurs-pompiers à Coudoux. Ce centre est ouvert au grand public, six jours sur sept et va continuer à être ouvert.