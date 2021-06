Les pompiers sur-sollicités depuis le déconfinement dans les Alpes-Maritimes

Dans le département des Alpes-Maritimes, les pompiers font en ce moment 370 interventions par jour. "Ce matin, on a été relativement débordé. Même sur le secteur ouest du département, on était démuni d'ambulance. On n'avait quasiment plus d'ambulance. Ça a bien augmenté depuis le déconfinement", raconte l'adjudant-chef Bernard Oudoul.