Circulation : le détail des prévisions de trafic pour ce premier grand week-end de départs

L'organisme de prévision du trafic recommande ainsi de quitter ou de traverser l’Île-de-France avant midi ainsi que de quitter ou de traverser les grandes métropoles, comme Marseille, Montpellier ou Toulouse, avant 15 heures ou après 19 heures. Autres conseils : éviter les autoroutes A13 entre Paris et Rouen, de 15 heures à 20 heures ; l'A10 entre Orléans et Bordeaux de 14 heures à 19 heures ; l'A63 entre Bayonne et l’Espagne de 15 heures à 19 heures ; et l'A7 entre Lyon et Orange de 11 heures à 19 heures.

Tout le pays virera au rouge samedi. "La circulation sera dense sur la plupart des grands itinéraires en direction du Sud et des régions côtières", précise Bison Futé dans un communiqué.

Dans ces conditions, il est recommandé de quitter ou traverser l’Île-de-France avant 6 heures ou après 16 heures et de quitter ou traverser Bordeaux avant 10 heures ou après 18 heures. Principaux axes à éviter : l'autoroute A10 entre Orléans et Tours, de 6 heures à midi ; l’A6 entre Paris et Lyon, de 8 heures à 12 heures ; l’A7 entre Lyon et Orange de 10 heures à 14 heures ; l’A9 entre Orange et Montpellier de 8 h à 13h et entre Montpellier et Narbonne de 10 heures à 18 heures ; l’A20 entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, de 9 heures à 17 heures ; l’autoroute A62 entre Bordeaux et Toulouse, de 10 heures à 12 heures ; l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 10 heures à 16 heures, mais aussi le tunnel du Mont-Blanc, de la France vers l’Italie, de 15 heures à 18 heures.