Les professionnels des petites annonces en ligne et de la vente entre particuliers

Avec 112 millions de transactions en 2019 et un chiffre d'affaires en augmentation de 10% en 2020, Leboncoin est le premier site de ventes entre particuliers en France. Comme tant d'internautes, Brigitte y fait plus que des bonnes affaires. Grâce à elle, son fils a une source de revenu. Pour aider son fils dans son business, la retraitée de 64 ans traque les bonnes affaires et fait même appel à ses proches pour quadriller tout le sud-ouest. Ils ont plus de choix dans cette partie de la France pour le rachat de porcelaine. Et les prix y sont inférieurs à ceux de la capitale.