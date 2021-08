Les "rave party" se multiplient

Ne parlez pas aux organisateurs de "rave party" mais de "free party". Une fête de la liberté, celle de se rassembler sans pass sanitaire et parfois sans être vacciné. "Ce n’est pas vital pour moi, je ne risque pas de mourir à cause de ça. Donc je me dis qu’il n’y a pas de raison particulière de se faire vacciner. Encore le tétanos, la gale, je veux bien, mais bon le Covid, c'est assez récent et je préfère ne pas me vacciner tout de suite", déclare un autre homme.

Ce besoin d'être ensemble sans contrainte, on le retrouve dans un autre rassemblement en Vendée. Là-bas, c'est le champ d'un exploitant de forêt qui est investi depuis samedi soir par des centaines de personnes décidées, elles aussi, à faire la fête. "Librement, on ne peut plus parce qu'il faut un pass sanitaire, parce qu'il faut un machin, il faut se scanner quelque part. Librement, on ne peut plus maintenant. Pour moi, le seul endroit où on est libre maintenant, c'est ici" s'exprime un jeune homme.