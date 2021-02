Les SDF face au froid : en immersion dans une maraude de la Croix-Rouge

Ils sont invisibles ou presque et le grand froid qui sévit depuis quelques jours les incitent à se cacher davantage. Mais les bénévoles de la Croix-Rouge savent parfaitement où les sans domicile fixe tentent de se réchauffer. Chaque soir, avec son équipage, José Duarte scrute les trottoirs. Après une heure de recherche, il tombe sur Piotr, un Polonais qui vit dans la rue depuis douze ans. Il a fait de l'endroit où il a été trouvé un abri précaire. Mais le froid est intenable et il n'est cette fois-ci pas réfractaire au fait de le déplacer. Derrière cette volte-face, la peur de mourir comme d'autres compagnons d'infortune.

Piotr reçoit donc une place d'hébergement et une offrande inattendue de la part d'un livreur compatissant. "J'ai galéré, c'est pour ça que je donne aux gens le peu que j'ai", raconte-t-il. Une attention et un peu d'humanité, voilà sans aucun doute ce qui réconforte le plus ces êtres abîmés. "On n'est pas là pour faire des miracles mais juste leur montrer qu'il y a des gens qui sont encore là et qui s'intéressent à eux", confie une bénévole.