Les secrets des bouillons, ces brasseries à petit prix

Les gens font la queue pour son cadre magnifique, style Art nouveau, année 1900, mais aussi pour le contenu de l'assiette. La devise du Bouillon Julien : beau, bon et pas cher. De la cuisine traditionnelle française très basique, œuf mayonnaise à 3,30 euros, poireaux vinaigrette à 3,80 euros, tête de veau à 10,80 euros, ticket moyen du midi à 17 euros et 24 euros le soir. Entrée, plat, dessert avec le vin deux fois moins cher qu'une brasserie classique. Le bouillon est à la fois une cantine conviviale, un brassage de génération et de classe sociale, et une invitation à remonter le temps. Édith Piaf fréquentait l'établissement dans les années 50. Elle avait sa table, la 24, devenue mythique.