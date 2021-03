Les toits de Paris bientôt inscrits au patrimoine immatériel de l'Unesco ?

S'élever et contempler un paysage au millier de nuances de gris qui a inspiré tant d'artistes. Un panorama offert par les toitures en zinc et qui a moins de 200 ans. Voici comment est né l'art des couvreurs-zingueurs à la française. C'est de la haute couture. Chaque pièce est unique, ajustée sur-mesure au dixième de millimètre. Par ailleurs, le zinc est rigide et capricieux. Si on le tord trop, il casse, s'il fait trop froid, il se déchire. Et comme il se dilate, c'est le jeu des recouvrements qui lui donne solidité et étanchéité.