Les trottinettes sont-elles trop dangereuses ?

Depuis 2019, les trottinettes électriques n'ont plus le droit de rouler sur les trottoirs. Le casque n'est pas obligatoire en ville, mais si vous roulez à plus de 25 km/h, l'amende est de 1 500 euros. Pourtant, certains modèles en vente libre permettent d'aller beaucoup plus vite, jusqu'à 100 km/h. Depuis deux ans, la sécurité routière tient le compte des accidents provoqués par ces engins électriques. En 2019, ils ont fait dix morts et 554 blessés, en 2020, sept morts et 774 blessés. Près de la moitié d'entre eux souffrent d'un traumatisme crânien.