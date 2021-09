Les vacanciers de septembre prennent du bon temps à Cassis

La détente et le calme, c'est ce que recherchent les touristes à Cassis, les pieds en éventail aussi bien au camping qu'à la plage. Les enfants s'amusent, d'autant plus que toute la Méditerranée semble n'être que pour eux, avec une eau à 22 °C. Une période idéale donc avec moins de monde qu'en été sur les terrasses, mais assez pour compléter la saison des restaurateurs. "On a une clientèle qui est de retour, pas mal d'étrangers et des gens qui ne venaient pas l'année dernière à cause de la situation en Provence et qui sont de retour", témoigne Yann Chauveau, responsable du "Bada". Et les clients sont ravis.