Les ventes de cartes de vœux en hausse

Pour souhaiter une bonne année, certains choisissent chaque mot, chaque phrase avec attention, sans oublier les formules traditionnelles et classiques. Tous les ans, on peut écrire des vœux différents pour sa famille et ses amis. Lénaëlle, elle, souhaite les voir plus en 2021 et espère qu'ils seront en bonne santé cette année. "Ce sont des messages de tendresse et d'espoir", confie-t-elle.