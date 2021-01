Les vignerons croulent sous les stocks

Philippe Betschart, viticulteur au Château Les Graves de Viaud à Pugnac, a encore sur les bras 25 000 bouteilles. "La moitié devrait déjà être partie en période normale", dit-il. Malgré les fêtes de fin d'année, son stock n'a pas beaucoup baissé. Son millésime 2018 reste même en cuve, faute de débouché. "C'est la fermeture des restaurants, c'est vraiment le facteur qui nous a le plus impacté. Que ce soit en France ou dans le reste du monde", pointe le viticulteur. Il n'exporte presque plus rien aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Chine et au Japon. "Si ça continue, on va plus avoir les capacités de se financer, de payer nos salariés, nos charges, nos emprunts. Donc, on veut juste déposer le bilan", déplore-t-il.