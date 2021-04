Levée des restrictions : les gîtes et campings en Vendée affichent déjà complet !

C’est la maison de vacances que tout le monde s’arrache. On est au milieu des champs, à deux pas de l’océan, avec jardin, et surtout, sans voisin à l’horizon. “Elle fait fureur cette maison parce qu’elle est totalement isolée. Et ici, on n’a pas d’usine, une couverture, et les grands espaces aussi. Donc, tout ce qu’ils ont rêvé en confinement se trouve ici”, explique Jules Mollé, le propriétaire du gîte rural situé à Saint-Jean-de-Monts dans la Vendée. En résultat, l’hébergement est complet jusqu’au mois de septembre.