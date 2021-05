Lever de rideau : pas pour tous les théâtres

Rouvrir les portes, rallumer le son, la lumière, et se reconnecter avec le public. Un comédien explique : “On se sent un peu énervé. Parce que ça fait longtemps, on ne sait plus si on sait toujours le faire. On est un peu rouillé, certains plus que d’autres”. C’est normal, cela fait quatorze mois qu’ils ne sont pas remontés sur scène. Mariana Granci, comédienne dans la compagnie “Le royal velours”, nous confie : “Comme un gros logo pause qui s’est posé sur nous comme ça pendant plus d’un an. Et donc, on a un peu hâte de reprendre notre métier”.