"Liberté", un mot qui nous fait rêver

C'est un mot qui nous fait tous rêvasser à l'approche de l'été : la liberté. "On rêve de liberté, de retrouver la vie d'avant", "se faire vacciner et avoir de la liberté", voilà les mots de ceux croisés par les caméras de TF1 dans le reportage en tête de cet article. Mais la fraternité est aussi de mise, le bonheur simple de se retrouver. "Libre de se rassembler autant qu'on veut avec nos amis et en profiter", lance une passante.

Le petit Gabriel, âgé de quatre ans et demi, n'a qu'une seule envie, revoir ses grands-parents. "Je vais aller dans une maison de vacances avec mon papi et ma mamie, où il y a une grande piscine et des ballons", raconte-t-il. D'autres s'imaginent très loin, comme Hélène et Dominique. Ils vivent sur une péniche et cet été, ils prévoient de faire le tour du pays.