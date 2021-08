Limitation à 30 km/h en ville : deux ans après, quel bilan à Bègles ?

A Bègles (Girondes), les automobilistes ont appris à lever le pied. Depuis deux ans, presque toute la ville est passée à 30 km/h. La mesure semble généralement bien acceptée. Les plus heureux sont sans doute les cyclistes et les piétons, car dans l'agglomération, certaines rues sont très étroites et donc dangereuses. "C'est une très bonne mesure. C'est plus calme à la fois pour les piétons et pour les vélos", confie cette riveraine.