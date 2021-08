Accidentalité, pollution, circulation... Les 30 km/h en ville, ça donne quoi ?

Face aux caméras de TF1 dans la vidéo en tête de cet article, un policier interpelle un automobiliste bien au-dessus des 30 km/h. "Aujourd'hui, c'est une phase de prévention, vous ne serez pas verbalisé. On attire juste votre vigilance sur votre vitesse", explique avec pédagogie l'agent. Une consigne entendue et surtout comprise par le conducteur :"Je n’avais pas l'impression de rouler vite, mais si c'est limite à 30 km/h, il faut faire attention."

Mais surtout, le nombre d'accidents par an est passé de 70 à 51. Et celui des piétons tués ou blessés a été divisé par deux, passant de 24 à 14 personnes.

Cette mesure a été introduite initialement avec deux objectifs, lutter contre les accidents et la pollution. Et sur le premier point, une réelle amélioration a été constatée à Grenoble : les automobilistes roulent moins vite selon la mairie. "Il a été constaté une baisse de la vitesse de 38 à 33 km/h sur nos deux ans d'évaluation, et une baisse de la circulation de 10%", explique Gilles Namur, deuxième adjoint "nature en ville, espaces publics, biodiversité et fraîcheur".

Et sur le plan de la pollution ? Il y a quelques jours, un rapport publié par l'établissement public Cerema, placé sous la tutelle du ministre de la Transition écologique et solidaire, a remis en doute l'efficacité de cette mesure : il met en avant le fait que les voitures polluent plus à 30 qu'à 50 km/h en vitesse moyenne. Concrètement d'après les données publiées par l'organisme, un véhicule à 30 km/h émet 18,9% de plus d'émissions de dioxyde de carbone que s'il avançait à 50 km/h.

L'application des conclusions de cette étude pose toutefois question pour les déplacements en ville. "Dans les trajets urbains, les automobilistes ne sont jamais à une vitesse moyenne. Ils accélèrent, décelèrent, s'arrêtent aux feux. Cette conclusion ne s'applique pas à ces trajets", pointe Marie Cheron, responsable mobilité au sein de la fondation Nicolas Hulot, dans les colonnes du Figaro.

À Grenoble, la qualité de l'air a été améliorée, mais ce n'est pas forcément dû à la baisse de la vitesse selon un expert interrogé par TF1. En la matière, cela se jouera sur du plus long terme à ses yeux : "Ça pourrait avoir un impact et améliorer la qualité de l'air si cette réduction de vitesse conduit à une réduction de la voiture dans le centre-ville au profit de personnes qui prennent le vélo et les transports en commun", explique Didier Chapuis, directeur territorial de l'observatoire de la surveillance et de la qualité de l'air.