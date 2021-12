Limitation de vitesse : 80 et 90 km/h, on s'y perd !

On peut rouler à 90 km/h dans 37 départements. Depuis neuf mois jour pour jour, il est à nouveau possible de rouler à 90 km/h sur certaines routes de Dordogne. Comme dans plus d'un tiers des départements français, les autorités ont fait le choix de déroger à la règle instaurée en juillet 2018.

"Je ne vois pas la différence, on n'est pas plus dangereux à 90 et à 80 km/h", "on est dangereux tout le temps si on ne fait pas attention", arguent les habitants. Sur l'axe qui relie la Dordogne à la Gironde, les automobilistes ont de quoi s'y perdre. Ils peuvent rouler à 90 km/h dans le premier département, mais pas à plus de 80 km/h dans le second.