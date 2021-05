Livraisons des boissons : les grossistes sous pression

La réouverture des terrasses n'a jamais été aussi proche. Après six mois sans porter de charge, les préparateurs de commande sont prêts à en découdre, comme une équipe de rugby. Ils n'ont pas travaillé depuis la fermeture des restaurants. Mais avant, une séance d'échauffement est obligatoire. Cela parce qu'une course contre la montre débute pour eux. Radoine Zahzouh et son équipe équipes doivent par exemple préparer 75 tonnes de marchandises. Sur les palettes prêtes à partir pour les restaurants, on retrouve les incontournables comme l'eau gazeuse, les sodas, mais aussi les boissons alcoolisées. Elles représentent plus de 40 % des commandes. Pierre Monier, directeur filial de France Boissons Paris Sud, savoure cette reprise. Mais d'après lui, cela se fera de manière progressive. D'ailleurs, les commandes sont encore loin du niveau précédent confinement.