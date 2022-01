Logement : pas simpe de construire en campagne

À quelques kilomètres du Mont Saint-Michel, Cédric cherche désespérément un terrain. Il en visite un, au milieu d’un lotissement. Bien trop petit à son goût. Et pourtant, c’est l’une des rares parcelles disponibles dans la région. Ici, la demande explose et les communes ont parfois du mal à y répondre car elles ont des contraintes. Pour protéger les sols naturels, la loi limite de plus en plus ce qu’on appelle leur artificialisation. Autrement dit, le bétonnage.