VIDÉO - Interdire le portable à l'école : pourquoi ça va être compliqué de faire raccrocher les élèves

ÉCRANS - Les députés ont définitivement adopté ce lundi l'interdiction des téléphones portables dans les écoles et collèges, en vue d'une application à la rentrée 2018. C'est pourtant déjà le cas dans les salles de classes. Mais sans moyens logistiques, humains et juridique supplémentaires, le ministre de l'Éducation pourrait avoir du mal à aller plus loin. Explications.