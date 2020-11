Loi de sécurité globale : les manifestations font le plein

Tous les manifestants partagent une défiance certaine vis-à-vis du gouvernement. Dans tout le pays, plus d'une cinquantaine de marches contre la loi de sécurité globale ont eu lieu ce samedi, comme à Bordeaux et à Lille. À Rennes, il y a eu quelques affrontements, ainsi qu'à Paris en fin de journée. Des casseurs ont enflammé des voitures et la façade de plusieurs bâtiments. les forces de l'ordre ont dû intervenir pour disperser la manifestation. D'après le ministre de l'Intérieur, 37 policiers et gendarmes ont été blessés.