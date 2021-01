Chant du coq, effluves de purin... Les bruits et odeurs de la campagne désormais sanctuarisés

On se souvient notamment de l’histoire du coq Maurice, au centre d’un conflit judiciaire en 2019 car son cocorico matinal ulcérait ses voisins sur l'Île d'Oléron. Les bruits et odeurs de la campagne sont souvent objet de discorde entre voisins issus d’univers différents, nouveaux venus de la ville et habitants de la campagne. Mais ils devraient être mis en sourdine désormais : le Parlement a adopté définitivement jeudi, via un vote unanime du Sénat, le texte visant à "protéger le patrimoine sensoriel des campagnes", sanctuarisant ainsi les sonneries de cloches, les chants de coqs ou de cigales, le cancanement des canards, le coassement des grenouilles ou encore les odeurs de purin.

Ce texte de loi proposé par UDI-Agir a été voté à main levée par la chambre des territoires, après avoir déjà été adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale. Tous ces sons ou odeurs caractérisant les espaces naturels et parfois dénoncés comme des nuisances entrent désormais dans le code de l'environnement et, par la même occasion, dans le patrimoine commun de la nation.