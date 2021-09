Loto : 45 ans de tirage

En 1976, on apprenait les règles du loto au journal télévisé. Décrocher le jackpot et par exemple abandonner son travail, c'était l'un des rêves de beaucoup de gens. Nous avons retrouvé un reportage de 1996 et vous allez voir, les années passent, mais les rêves ne changent pas : "j'ouvrirai mon porte-monnaie" ; "on mangera et on boira bien" ; "je ferai plein de cadeaux à ma famille"... Encore faut-il avoir les bons numéros. Pour cela, chacun a son petit secret : dates de naissance, chiffres préférés, chiffres porte-bonheur, etc...