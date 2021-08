Loto du patrimoine : le défi d'une famille pour sauver une tuilerie

Lorsqu'ils ont acheté il y a quatre ans, Solange et Désiré Sankara, avec leurs trois enfants, ne pensaient pas s'embarquer dans une histoire aussi intense. C'est un des rares exemples de four de type gallo-romain encore en état de fonctionner. Désiré, originaire du Burkina Faso, et Solange, Parisienne, se sont lancés le défi de restaurer les lieux. Nous sommes dans la chambre du four. Le feu monte par ces trous pour cuire les tuiles. Pour financer les travaux, ils ont déposé un dossier à la Mission du patrimoine. Et ils ont reçu la réponse ce lundi à midi.