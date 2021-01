"En route pour l’emploi" : le dispositif de location de voiture à un euro dans les Hauts-de-France

Les véhicules prêtés sont quasiment neufs et fournis avec le plein. La location coûte seulement un euro par jour travaillé en plus de l’essence à rajouter par la suite et l’assurance est comprise. La voiture ne doit être utilisée que pour les trajets domicile-travail. La région Hauts-de-France compte 80 véhicules à la location dont beaucoup sont prêtés par les constructeurs de la région. En quatre ans, pas plus de quelques centaines de bénéficiaires en ont fait la demande. C’est pourquoi le prix a été divisé par deux. Kaïna a patienté un peu moins d’un mois pour recevoir son véhicule. La remise des clés a été très rapide.