Lutte anti-drones : comment la France se protège-t-elle ?

Ce drone est équipé d'un fusil d'assaut. Il pourrait tirer jusqu'à 200 munitions de façon autonome. Il est aussi muni d'un engin kamikaze capable d'identifier sa cible et de l'atteindre au millimètre près. Ce ne sont pas des projets farfelus mais les armes bien réelles de la Turquie et d'Israël. Ces deux pays, en pointe, ont testé en condition réelle leurs équipements lors de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en 2020. L'utilisation massive de ces drones a donné une victoire écrasante à Bakou et choqué les experts militaires.