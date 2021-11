Lutte contre la maltraitance animale : une loi pour favoriser des achats mieux encadrés

Des chiots et des chatons exposés en vitrine, cette image va bientôt disparaître. Pour éviter l'achat impulsif, les animaleries ne pourront plus vendre à compter de 2024. Le texte de loi durcit également les sanctions pour maltraitance. Jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. C'est un coup dur pour certains commerçants et propriétaires d'animalerie. L'objectif du législateur est de lutter contre les abandons.